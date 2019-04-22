سفير المملكة بالخرطوم: سنعمل بهمة عالية لخدمة السودان وشعبه

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

إمارة عسير تكشف حقيقة القبض على 36 شاباً وفتاة داخل ديوانية قهوة

إمارة عسير تكشف حقيقة القبض على 36 شاباً وفتاة داخل ديوانية قهوة

فيديو.. هذا ما وجده رجال الأمن في وكر الإرهابيين الأربعة بـ«الزلفي»

فيديو.. هذا ما وجده رجال الأمن في وكر الإرهابيين الأربعة بـ«الزلفي»

بالأسماء.. «أمن الدولة» تكشف عن الإرهابيين الـ4 وتفاصيل «هجوم الزلفي»

بالأسماء.. «أمن الدولة» تكشف عن الإرهابيين الـ4 وتفاصيل «هجوم الزلفي»

«حساب المواطن»: خفض دعم المسافرين خارج المملكة.. في حالة وحيدة

«حساب المواطن»: خفض دعم المسافرين خارج المملكة.. في حالة وحيدة

سفير المملكة بالخرطوم: سنعمل بهمة عالية لخدمة السودان وشعبه

سفير المملكة بالخرطوم: سنعمل بهمة عالية لخدمة السودان وشعبه
0

تواصل – واس:

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، أنهم يعملون بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لخدمة السودان وشعبه في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الشعب السوداني.

وقال في تصريح له اليوم الاثنين، إن دعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للسودان الذي بلغ ثلاثة مليارات دولار منها خمسمائة مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، يأتي تعزيزاً لعلاقات الإخاء الراسخة مع الأشقاء في السودان، وإسناداً لجهود المجلس العسكري الرامية لتثبيت دعائم الاستقرار، موضحاً أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم أشقائها في السودان.

وأشار إلى أن وقوف المملكة إلى جانب السودان ودعم مسيرة التحول يمليه الواجب وروابط الدين والمصير المشترك، مضيفاً أن المملكة سبق أن أيدت ما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خادم الحرمين يستقبل أمناء المناطق ورؤساء البلديات وكبار مسؤولي «الشؤون البلدية»

خادم الحرمين يستقبل أمناء المناطق ورؤساء البلديات وكبار مسؤولي «الشؤون البلدية»

البشير في زنزانته.. أنباء عن رفض الطعام وحالة نفسية «صعبة»

البشير في زنزانته.. أنباء عن رفض الطعام وحالة نفسية «صعبة»

بعد إصابته بـ«جلطة».. مصدر سوداني يكشف تطورات الحالة الصحية لـ«البشير»

بعد إصابته بـ«جلطة».. مصدر سوداني يكشف تطورات الحالة الصحية لـ«البشير»

القيادة تُعزي الرئيس السريلانكي في ضحايا الهجمات الإرهابية

القيادة تُعزي الرئيس السريلانكي في ضحايا الهجمات الإرهابية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مبايعة أهل الضلال
تدوينات حرة

مبايعة أهل الضلال

المزيد
«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام
تقارير وحوارات

«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام

المزيد
لماذا نقرأ؟
مقالات

لماذا نقرأ؟

المزيد
نجاحك هنا.. وفشلك هناك!
مقالات

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>