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تغريم مركز تجاري عرض مواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات بالدمام

تغريم مركز تجاري عرض مواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات بالدمام
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تواصل – الدمام:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب مركز تجاري يختص في تجارة السلع والمنتجات الاستهلاكية بمدينة الدمام، بالغرامة والتشهير، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته في حيازة وعرض توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس؛ وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما تشكله تلك المواد من خطورة على سلامة مستخدميها.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام يقضي بفرض غرامة مالية على صاحب المركز وإغلاق المحل المخالف ومصادرة وإتلاف كافة الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على المركز الواقع في حي طيبة بمدينة الدمام، حيث تم ضبط وحجز 614 قطعة من الأفياش والتوصيلات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة؛ وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

 

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