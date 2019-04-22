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تعرّف على طريقة الإبلاغ الفوري عن مخالفات العمل بـ«القطاع الخاص»

تعرّف على طريقة الإبلاغ الفوري عن مخالفات العمل بـ«القطاع الخاص»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، طريقة الإبلاغ الفوري عن مخالفات العمل بمنشآت القطاع الخاص لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال العمري في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “هام جداً.. إذا كنت موظفاً أو موظفة بمنشأة قطاع خاص وتعرَّضت لأي مخالفة من المنشأة التي تعمل بها، أو رأيت مخالفة عليك تحميل تطبيق معاً للرصد، وقدِّم بلاغاً إلى وزارة العمل.

ونشر المحلل الاقتصادي “المخالفات التي يعاقب عليها القانون المنشأة”، موضحاً أنه يمكن تحميل التطبيق الذي دشنته الوزارة على الرابط التالي (هنا)، كما يمكن التعرف على التطبيق من خلال الرابط التالي (هنا).

 

 

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