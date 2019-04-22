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خادم الحرمين يستقبل أمناء المناطق ورؤساء البلديات وكبار مسؤولي «الشؤون البلدية»

خادم الحرمين يستقبل أمناء المناطق ورؤساء البلديات وكبار مسؤولي «الشؤون البلدية»
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تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة في الرياض اليوم، أمناء المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية وكبار مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وفي بداية الاستقبال، تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -.

وقد حمِد خادم الحرمين الشريفين، الله على ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، وشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأكد ـ أيده الله ـ أهمية رفع مستوى الخدمات البلدية وتكثيف الجهود في هذا الشأن لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، مشيراً – حفظه الله – إلى ما تقدمه الدولة من اهتمام ودعم كبير للقطاع التنموي والبلدي.

حضر الاستقبال، معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وعدد من المسؤولين.

 

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