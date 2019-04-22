ميليشيا الحوثي تقصي 713 تربوياً في صنعاء.. بدأت خطة تدمير التعليم

تواصل – وكالات:

قالت مصادر نقابية يمنية، إن ميليشيات الحوثي صادرت وظائف 713 تربويًّا في العاصمة صنعاء، في إطار مشروع لحوثنة قطاع التعليم كما فعلت في بقية القطاعات.

ويقود شقيق زعيم العصابة الحوثية يحيى الحوثي عملية إقصاء التربويين من مؤسسات وزارة التربية والتعليم وإحلال العناصر الحوثية بدلاً عنهم، حسبما أوردت وكالة “2 ديسمبر”، اليوم الاثنين.

وقالت المصادر إن التربيون فوجئوا بسقوط درجاتهم الوظيفية، وإزالة أسمائهم من كشوفات الاستحقاق الوظيفي بموجب قرارات فصل حوثية وبشكل جماعي صدرت عن سلطة الميليشيا في العاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر أن قرار الحوثيين بفصل التربويين لا يستند لأية مسوغات قانونية، ولم تسبقه أي إجراءات إدارية قانونية.

وتعد هذه الدفعة من التربويين والمعلمين الذين تقوم الميليشيات الحوثية في صنعاء بفصلهم جماعياً ومصادرة وظائفهم لصالح أتباعها هي الثالثة في أقل من عام.

وكانت ميليشيات الحوثي أصدرت قرارات مماثلة في وقت سابق، طالت مئات المعلمين ومديري مدارس، ضمن نهج حوثنة التعليم وتكريس الطائفية وثقافة التطرف والإرهاب في عقول الأطفال.