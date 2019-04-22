موجة غبار تغطي سماء الرياض.. و«الهلال الأحمر» يُحذر (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت مدينة الرياض صباح اليوم الأحد، لموجة من الغبار أدت لشبه انعدام في الرؤية، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة سماء المدينة مغطاة بالأتربة والغبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حذرت من نشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مبينة أن الحالة تبدأ من الخامسة صباحاً وتستمر حتى 3 عصراً.

وتشمل الرياض والخرج والمجمعة والزلفي وشقراء وحوطة سدير، والطريق الواصل إلى الدمام، كما حذرت قبل ذلك من حالة مماثلة في كل من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، ومكة المكرمة، وحائل.

من جهتها، نصحت هيئة الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين باتباع عدد من الخطوات والإرشادات العامة للوقاية من الغبار، في مقدمتها تجنب الأماكن المزدحمة، وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، واستخدام قناع الوجه ووسائل الحماية، والحرص على اتباع الإرشادات الخاصة لحالات الطقس.