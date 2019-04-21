سرقة سيارة تركها صاحبها بوضع التشغيل في الرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فیديو متداول عبر مواقع التواصل، قیام أحد الأشخاص بسرقة مركبة تركھا صاحبھا في وضع التشغیل أمام أحد المحال التجارية شرق مدينة الرياض.

وظهر خلال المقطع الذي لم تتجاوز مدته دقیقة واحدة، سيارة سیارة من نوع إلنترا تركها صاحبها ودخل أحد المحلات، وجاء بعدھا شخص كان يحوم حول السیارة، لينطلق بها بكل سهولة.

وذكر مغردون أن جريمة السرقة وقعت في شارع النھر بحي الندوة شرق العاصمة الرياض.