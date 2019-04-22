تفاصيل وفاة «مفقود مكة» بعد 24 ساعة من العثور عليه

تواصل – مكة المكرمة:

فُجعت أسرة مفقود مكة “محمد عبدالرحمن تكروني” بوفاته بنوبة قلبية مفاجئة، بعد مرور قرابة 24 ساعة فقط من العثور عليه وعودته إلى منزله عقب اختفائه لمدة 9 أيام.

وكانت أسرة المواطن تكروني قد عثرت عليه بجوار الحرم المكي بالقرب من منطقة جبل عمر، ولم يبدو عليه أي مشاكل صحية عقب عودته سوى حالة الإجهاد وضيق في التنفس فتم نقله إلى مستشفى النور التخصصي بمكة، حيث توفي بنوبة قلبية تعرض لها في اليوم التالي.

يشار إلى أن المواطن محمد تكروني فُقد مطلع شهر شعبان الجاري، من أمام منزله بحي السبهاني بمكة المكرمة، واستمر البحث لمدة 9 أيام، حتى عثر عليه ثم ليوافيه الأجل بعد عودته لمنزل أسرته.