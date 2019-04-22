الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعطل «نظام نور» يربك أولياء الأمور.. ومتحدث «التعليم» يعلق (فيديو)

تعطل «نظام نور» يربك أولياء الأمور.. ومتحدث «التعليم» يعلق (فيديو)

«الخطوط السعودية» تكشف تطورات فقدان اثنين من ملاحيها بتفجيرات سريلانكا

«الخطوط السعودية» تكشف تطورات فقدان اثنين من ملاحيها بتفجيرات سريلانكا

البحث عن سعوديَّيْن مفقودَين في تفجيرات سيرلانكا

البحث عن سعوديَّيْن مفقودَين في تفجيرات سيرلانكا

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

تفاصيل وفاة «مفقود مكة» بعد 24 ساعة من العثور عليه

تفاصيل وفاة «مفقود مكة» بعد 24 ساعة من العثور عليه
0

تواصل – مكة المكرمة:

فُجعت أسرة مفقود مكة “محمد عبدالرحمن تكروني” بوفاته بنوبة قلبية مفاجئة، بعد مرور قرابة 24 ساعة فقط من العثور عليه وعودته إلى منزله عقب اختفائه لمدة 9 أيام.

وكانت أسرة المواطن تكروني قد عثرت عليه بجوار الحرم المكي بالقرب من منطقة جبل عمر، ولم يبدو عليه أي مشاكل صحية عقب عودته سوى حالة الإجهاد وضيق في التنفس فتم نقله إلى مستشفى النور التخصصي بمكة، حيث توفي بنوبة قلبية تعرض لها في اليوم التالي.

يشار إلى أن المواطن محمد تكروني فُقد مطلع شهر شعبان الجاري، من أمام منزله بحي السبهاني بمكة المكرمة، واستمر البحث لمدة 9 أيام، حتى عثر عليه ثم ليوافيه الأجل بعد عودته لمنزل أسرته.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط 3 مواطنين امتهنوا السطو المسلح على المحلات بـ«عسيلة مكة»

ضبط 3 مواطنين امتهنوا السطو المسلح على المحلات بـ«عسيلة مكة»

ضبط عصابة سرقت «أخشاب» بـ200 ألف ريال من أحد الأحواش بمكة

ضبط عصابة سرقت «أخشاب» بـ200 ألف ريال من أحد الأحواش بمكة

شاحنة تابعة لـ«أمانة مكة» تتجاوز السرعة.. والمرور يضبط قائدها

شاحنة تابعة لـ«أمانة مكة» تتجاوز السرعة.. والمرور يضبط قائدها

مستشار بيئي: حشرة «الصراصير» ليس لها أضرار صحية.. وهذه أسباب انتشارها

مستشار بيئي: حشرة «الصراصير» ليس لها أضرار صحية.. وهذه أسباب انتشارها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا نقرأ؟
مقالات

لماذا نقرأ؟

المزيد
نجاحك هنا.. وفشلك هناك!
مقالات

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

المزيد
الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد
سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>