مجدداً.. قناديل البحر تهاجم شواطئ «بيش» وتثير قلق الزوار

تواصل – جازان:

عادت مرة أخرى قناديل البحر، لتهاجم بشكل مكثف شاطئ البحر الأحمر بمحافظة بيش، في واقعة تكررت خلال الأيام الماضية، وسط مطالبات من مرتادي الشاطئ من الزوار والسائحين، بتدخل الجهات المعنية الوقوف على هذا الوضع، والتأكد من عدم وجود خطورة من هذه القناديل خاصة بالنسبة للأطفال.

يُذكر أن بعض أنواع هذا الكائن عالية السمية، والكثير منها تؤثر في إصابة جلد الإنسان بالحساسية، وبعضها قاتلة، كالتي على سواحل أستراليا، وتسب لدغات قناديل البحر تهيُّجاً جلدياً وفق ما نشر عن تعرض بعض الأشخاص للدغات من قناديل البحر وتسببت في أضرار جلدية كبيرة.

وتشير المعلومات المدونة عنه إلى أن الماء يشكِّل نسبة عالية من جسمه، لما يصل إلى نحو 95% من وزنه، ويتحرك في الماء بانقباض جسمه، ثم فرده في حركة حرة ولوامسه، وتساعده حركة التيار المائي في الانتقال لمسافات بعيدة.