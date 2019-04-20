اليمن.. «التحالف» يعلن عن عملية نوعية في صنعاء

تواصل – وكالات:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير كهف في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقاً في محيط دار الرئاسة بصنعاء، تستخدمه الميليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الطائرات بدون طيار لغرض تنفيذ العمليات الإرهابية.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن العملية التي نُفذت فجر الجمعة، تأتي امتداداً لعمليات عسكرية سابقة لاستهداف وتدمير الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات بدون طيار التابعة للميليشيات الحوثية وكذلك أماكن وجود الخبراء الأجانب.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية خارج محيط المعسكر.