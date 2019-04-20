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سيارات وفواتير مجانية.. جوائز من «الكهرباء» للتسجيل في خدمة «حسابي»
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تواصل – الرياض:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تحفيز مشتركيها للتسجيل في خدمة “حسابي”، بالدخول في سحب على جوائز تشمل 30 سيارة، إضافة إلى 10 ملايين كيلو وات/ ساعة سيتم تقديمها مجانا إلى 1000 مشترك شهرياً.

وكانت الشركة قد أطلقت خدمة “حسابي”، التي تتيح نقل الحساب للمستفيد الفعلي سواءً كان مالكاً أو مستأجراً، وذلك بهدف تحديد المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية، وتحديد المسؤولية المالية المترتبة على استهلاك الخدمة، إضافة إلى التواصل مباشرة مع المستفيد الفعلي من الخدمة، وتمكين المستهلك من الحصول على جميع خدمات الشركة وإنهاء معاملاته إلكترونيا.

ودعت الكهرباء مشتركيها للتسجيل في الخدمة والدخول في سحب على 30 سيارة وفرصة الفوز بـ 1000 كيلو وات/ ساعة من 10 مليون ك. و. س مجانا.

الاشتراك في خدمة حسابي من هنا

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