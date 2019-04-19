توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار على عدة مناطق، مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اليوم السبت، على شمال وغرب المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، جازان وعسير، الباحة وتمتدّ شرقًا إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وعن حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ ساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

أما عن الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-38 كم/ ساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.