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شرطة الرياض تطيح بعصابة امتهنت سرقة «الشاحنات» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي يترأسه “وافد” من الجنسية الباكستانية، امتهن سرقة الشاحنات والاستيلاء على ما تحمله من بضائع ومن ثم بيع الشاحنات بعد تزوير أرقام هياكلها.

وقامت الحملة الأمنية الجنائية بشرطة الرياض برصد وتتبع عدد من الشاحنات المسروقة وتحديد أماكن إيقافها، حيث تم ضبط أفراد العصابة والورشة التي يتم فيها تزوير أرقام هياكل الشاحنات، وتشليحها إلى قطع غيار.

ووثق مقطع فيديو نشره حساب “السناب الأمني” لحظة رصد رجال الأمن لإحدى الشاحنات المسروقة متوقفةً في أحد الشوارع، حيث تركتها العصابة في هذا الموقع للعودة لها لاحقاً، كما أظهر وجود شاحنتين بداخل الورشة، وعدد من الماكينات وأجزاء مختلفة من قطع الشاحنات تم تشليحها.

ورصد الفيديو وجود عدد من اللوحات المعدنية التي تتضمن أرقام هياكل ومعلومات الشاحنات إلى جانب لوحات مرورية مختلفة، تقوم العصابة بتركيبها على الشاحنات لتسهيل عبورها نقاط التفتيش والوصول إلى مناطق أخرى.

هذا وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط أحد المستودعات بحي السلي بالرياض تستغله العصابة لتخزين البضائع والأشياء المسروقة، ومن ثم تصريفها وبيعها في السوق.

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