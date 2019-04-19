«هيئة الرياض» تتأهب بخطة ميدانية لحماية الطلاب أثناء الاختبارات

تواصل – الرياض:

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداده لموسم اختبارات الطلاب والطالبات في صفوف التعليم العام، من خلال تجهيز خطة عمل ميدانية متكاملة.

ووجّه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، عمومَ هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها بتكثيف فرق الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح الباكر، وعند انصراف الطلاب والطالبات، بما يتناسب ومواعيد الاختبارات، في إطار الأمن الوقائي للسلوك الأخلاقي.

ويتمثل عمل “الهيئة” في أوقات الاختبارات في متابعة المدارس والمجمعات التعليمية، لضمان حفظ خصوصيات الطلاب والطالبات ومرتادي تلك الأماكن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض أولياء الأمور إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ مما قد يحدث بعد الاختبارات من مخالفات وسلوكيات خاطئة يستغلها بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب، وضرورة أن يراقب أولياء الأمور أبناءهم؛ وعدم تعرضهم لأي مكروه أو انجرافهم خلف صحبة السوء وضعاف النفوس.