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إعادة رضيع بعد اختطافه بمكة.. هكذا سقط الجناة
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تواصل – مكة:

تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة طفل رضيع تعرض لمحاولة اختطاف في حي العتيبية بمكة المكرمة، وهو من الجنسية البرماوية، كما تمت الإطاحة بالجناة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة القرارة من أسرة برماوية عن اختفاء طفل عمره 4 أشهر من منزل والدته، وتعامل معه رجال الأمن على الفور وفتحوا تحقيقاً في الواقعة.

وخلال التحقيقات، أفادت أسرة الرضيع، أن آخر زيارة للمنزل كانت من سيدة بنغالية، فجرى استدعاؤها للتحقيق معها، وانهارت واعترفت بخطف الطفل، موضحة أن شخصا من جنسية باكستانية طلب منها اختطاف الطفل بهدف الضغط على والدته للطلاق من زوجها ليقوم هو بالزواج منها.

وأكدت شرطة القرارة أنه تم تسليم الطفل لوالدته، والتحفظ على السيدة البنغالية رفقة أخرى باكستانية تورطت معها في الجريمة، والقبض على الشخص الباكستاني المدبر للعملية، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

 

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