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تدّشين «المنتدى السعودي الأول لتبادل الخبرات مع مايكروسوفت»

تدّشين «المنتدى السعودي الأول لتبادل الخبرات مع مايكروسوفت»
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تواصل- الرياض:

أكد  نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن تفعيل التقنية والتحول الرقمي في التعليم وفي أساليبه وخرائطه واستخداماته واختباراته أصبح اليوم ضروري، وتعكسها بشكل إيجابي الأعمال التي يقوم بها المعلمين والمعلمات، والأفكار والإبداعات والابتكارات التي يطرحونها بين الحين والآخر .

جاء ذلك أثناء تدشين معاليه أمس, “المنتدى السعودي الأول لتبادل الخبرات مع مايكروسوفت” نيابة عن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأشاد الدكتور العاصمي بالجوائز والأرقام المتقدمة التي حققها المعلم السعودي في المنافسات الدولية، مبينا أن هذا الملتقى يقدم أفضل التجارب والخبرات وورش العمل التي تثري، وتعمل على تطوير خبرات المعلمين والمعلمات .

وأوضح العاصمي أن الملتقى يأتي في سياق الدورات التي تشهدها وزارة التعليم نحو تطوير برامجها وتطوير معلميها ومعلماتها، متقدما بالشكر لكافة المعلمين والمعلمات الذين شاركوا، الذين فازوا، والذين حققوا جوائز عالمية، ونتائج متقدمة، متمنيا لهم دوام التميز، وأن يكون الملتقى انطلاقة نحو التحول الرقمي لبرامج التعليم في المملكة .

من جهته أبان وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني أن المنتدى يأتي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وهو نتائج الشراكة لدمج التقنية في التعليم، لرفع مستوى التحصيل الدراسي، مشيراً إلى تدريب عدد كبير من المعلمين، واكتسابهم المهارات التقنية وفق الشراكة مع مايكروسوفت، إضافة إلى المشاركة مؤخراً في منتدى باريس الدولي، وفوز ثلاثة معلمين ومعلمات نظير التميز في أعمالهم المشاركة.

وأشار الدكتور الحيسوني إلى المعرض المصاحب الذي يقام على هامش المنتدى كأحد نتائج الاتفاقية، وما يتضمنه من نماذج رائعة من أعمال المعلمين والمعلمات التي تعزز من مستوى الطالب ورفع التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، في جميع التخصصات.

 

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