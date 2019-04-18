أمانة مكة توافق على إصدار رخص بناء للمخططات غير المعتمدة

تواصل – مكة المكرمة:

كشفت مصادر مطلعة، عن موافقة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، على إصدار رخص بناء للأراضي التي ليست ضمن مخططات معتمدة.

وأوضحت المصادر، أن الموافقة جاءت بعد أن أقرت الأمانة أن القرار السابق تسبب في إيقاف إصدار الرخص وإلحاق الأذى بأصحاب تلك الأراضي، ولم يلق قبولا لدى كبار المستثمرين، وعطل المصالح والاستثمارات في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن وكيل أمين العاصمة للتعمير المهندس خالد فدا، قدم مقترحا تضمن إعطاء المواطنين رخص البناء بموجب المخططات التنظيمية المعتمدة مع الأخذ في الاعتبار ترقيم المناطق والقطع والملكيات وفقا لذلك، على أن يتم استكمال المناطق التي لا توجد بها مخططات تنظيمية ليتسنى بموجبها إعداد كروكيات التنظيم ووضع اشتراطات البناء ومن ثم إصدار تراخيص البناء، بحسب “مكة”.