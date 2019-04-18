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أمير القصيم يستقبل مواطناً عفا عن قاتل ابنه

أمير القصيم يستقبل مواطناً عفا عن قاتل ابنه
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تواصل – القصيم:

استقبل أمير منطقة القصيم رئيس إصلاح ذات البين (عفو) بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود في مكتبه أمس المواطن عبدالرحمن بن محمد العبدي الذي استجاب لشفاعته، وتنازل عن قصاص قاتل ابنه محمد ـ رحمه الله.

وثمن أمير القصيم للعبدي هذه المبادرة، مؤكداً أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، وأنه من أسباب محبة الخالق والخلق للعافي لأن الله يحب المحسنين.

وأشار إلى أن ما نراه اليوم من هذا التقارب بين المواطنين والمحتسبين في أرجاء الوطن جاء ثمرة تطبيق الشرع الحكيم، الذي يحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مقدما شكره لأولياء الدم على تنازلهم، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والآمان، وأن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير والصلاح.

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