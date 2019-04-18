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«الصحة» ترد على الأنباء المتداولة بشأن نقل 220 ألف من موظفيها
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تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة الصحة، الأنباء المتداولة بشأن نقل 220 ألف موظف بالوزارة بعد تأهيلهم، والتي تسببت في حالة من الجدل خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردا على ما نشرته إحدى الصحف في هذا الشأن قائلة: “لا صحة لما يتم تداوله عن نقل 220 ألف موظف بوزارة الصحة”.

يذكر أن إحدى الصحف قد نشرت مؤخرا خبرا ذكرت فيه أن 6 شركات نجحت في التأهيل لنقل 220 ألف موظف، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن ما نشر في هذا الشأن غير صحيح.

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