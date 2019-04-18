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متحدث «التعليم»: نسعى لدعم معلمي هذه الصفوف باستمرار (فيديو)

متحدث «التعليم»: نسعى لدعم معلمي هذه الصفوف باستمرار (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوزارة تحاول دعم معلمي الصفوف الأولية باستمرار، ويقصد بها الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي؛ نتيجة للجهد الذي يقومون بها في هذه المراحل التعليمية التي تحتاج إلى جهد مضاعف من المعلمين.

وأشار العصيمي، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج ”الراصد” على قناة الإخبارية، إلى أن وزير التعليم يأمل ويسعى لتعزيز العلاقة بين الوزارة ومنسوبيها، بعد تصريحاته بشأن التقويم الدراسي وامتداد إجازة المعلمين والمعلمات والطاقم الإداري إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

وختم المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي مداخلته الهاتفية بقوله: “الوزير يعمل من أجل دعم المعلم وتخفيف التشتت لديه”.

 

 

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