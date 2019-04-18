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موقع أمريكي: المملكة الثانية عالمياً كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي

موقع أمريكي: المملكة الثانية عالمياً كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي
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تواصل – الرياض:

حلَّت المملكة في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأفضل للاستثمار؛ بفضل إمكاناتها الاقتصادية ومناخها الجاذب للاستثمار الأجنبي؛ وفقاً لمسح أجراه موقع “يو إس نيوز”.

وكشف تقرير للموقع الأمريكي عن أن هناك أربع عوامل رئيسية، حددها البنك الدولي، تحفز الشركات الأجنبية للاستثمار في الدول الأخرى، وهي الموارد الطبيعية التي قد لا تتوافر في سوق تلك الشركات، والأسواق التي تستطيع من خلالها الوصول إلى مستهلكين جدد.

كما تتمتع الرياض بالكفاءة لتقليص تكاليف الإنتاج، والأصول الاستراتيجية، مثل: التقنيات التكنولوجية، والعلامات التجارية، أو قنوات التوزيع.

وصنف الموقع، البلدان اعتماداً على نتائج استطلاع عالمي لرأي نحو 7000 شخص من صانعي القرارات التجارية، ليصنفوا الدول وفقاً لثماني سمات رئيسية وهي: الفساد، والديناميكية، والاستقرار الاقتصادي، وريادة الأعمال، وبيئة ضريبية مواتية، والابتكار، وقوة عاملة ماهرة، وخبرة التكنولوجية.

الجدير بالذكر أن أورجواي تصدرت القائمة تلتها المملكة العربية السعودية، ثم كوستاريكا، ولكسمبورغ، ثم الهند.

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