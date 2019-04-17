حذر من سحب المزن.. «المسند» يتوقع حالة مطرية تستمر لمدة 4 أيام

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توقَّع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، تعرُّض أجواء المملكة لحالة ماطرة تبدأ اليوم وتستمر لمدة 4 أيام.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم قد تبدأ حالة مطرية ربيعية جديدة، وقد تستمر إلى بضعة أيام، ويُتوقع اليوم أن تؤثر بأمطار متفرقة في أجزاءٍ من مناطق حائل القصيم، شمال وغرب منطقة الرياض، حفر الباطن وما حولها، المدينة، وشرق منطقة مكة”.

وتابع أن “مراويح الربيع”، أو “السرايات” التي تنشط في شهرَي أبريل ومايو ويتخلق في أكنافها سحب المزن الرُكامية العظيمة والمفعمة بالمياه، والبرد، والرياح الهابطة الشديدة.. تكون أحياناً من القوة بمكان أن تعرِّض الناس في البر أو البحر للخطر المحدق.

وأشار إلى أن سحب المزن الرُكامية هي سحب على هيئة جبال معلقة في السماء قاعدتها في مستوى 2 كم وقمتها تتجاوز 13 كم أحياناً، وتظهر عندما تكون الأجواء حارة في الربيع والخريف، وفي قممها يتخلق البرد ـ بإذن الله ـ وتهبط منها رياحٌ عاتية تصل أحياناً إلى أكثر من 70 كم في الساعة.