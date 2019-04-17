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تكريم منقذي وافد عربي سقط في حفرة الـ«قار» بدومة الجندل (صور)

تكريم منقذي وافد عربي سقط في حفرة الـ«قار» بدومة الجندل (صور)
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تواصل – الجوف:

كرَّم نائب أمير منطقة الجوف، عبدالعزيز بن فهد بن تركي، رجال الدفاع المدني منقذي الوافد العربي الذي سقط في حفرة “القار” بمحافظة دومة الجندل، الأسبوع الماضي.

وقام نائب أمير الجوف بتدوين، كلمات شكر في شهادات قدمت لهم جاء فيها: “نشكر لكم جهودكم المبذولة في عملكم البطولي لإنقاذ الوافد الذي سقط في الحفرة المليئة بمادة البيتومين السائل في محافظة دومة الجندل، وهذا ليس بمستغرب على رجال مخلصين أمثالكم لدينهم ثم لمليكهم ووطنهم، سائلين الله ـ عز وجل ـ لكم دوام التوفيق والسداد”.

يُذكر أن فرق الدفاع المدني بدومة الجندل باشرت بلاغاً عن سقوط مقيم من الجنسية السودانية في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار)؛ حيث باشرت الفرق المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وبتوفيق الله، تكللت الجهود التي بذلت بالنجاح، وجرى انتشال الشخص بعد عملية استمرت قرابة خمس ساعات؛ وهو بحالة جيدة، ونقل لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.

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