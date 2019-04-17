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توقعات «الأرصاد» لطقس الأربعاء.. أمطار رعدية وغبار على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الأربعاء.. أمطار رعدية وغبار على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، اليوم الأربعاء – بمشيئة الله-.

وأشارت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه من المتوقع أن يمتد تأثير الأمطار إلى حفر الباطن، ورفحاء، والأجزاء الواقعة بينهما، وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض: (عفيف، الدوادمي).

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، ونجران.

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