تنبيه متقدم من «الأرصاد» بشأن طقس الرياض.. أمطار رعدية ورياح وغبار

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً، بشأن طقس منطقة الرياض، خلال الساعات المقبلة وحتى عصر يوم غدٍ الأربعاء.

وحذَّرت الأرصاد في التنبيه من استمرار هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الحالة عدة مناطق بالرياض: (الدوادمي، ساجر، الخاصرة، الحوميات، القويعية، شقراء، المجمعة، الغاط، وتمتد إلى العاصمة الرياض والأجزاء المجاورة لها).

وتبدأ الحالة في تمام الساعة 9:15 من مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثالثة من عصر غدٍ الأربعاء.