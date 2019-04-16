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المياه الوطنية تُعلق على مخالفات صهاريج «رحيلي جدة»

المياه الوطنية تُعلق على مخالفات صهاريج «رحيلي جدة»
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تواصل – الرياض:

يشكو سكان حي الرحيلي بمحافظة جدة، من انتشار الصهاريج المخالفة، وتسببها في تكسير طبقة الأسفلت في العديد من الطرق.

وفي هذا السياق، أوضحت شركة المياه الوطنية، أن محطة أشياب الرحيلي بشمال جدة صُممت وأُنشئت كمحطة نموذجية، وهي أحدث محطة تعبئة بمحافظة جدة، وتخدم أحياء شمال وشمال شرق المحافظة، وتلبي طلبات العملاء من خلال تواصلهم عبر قنوات التواصل المعلنة مع الشركة.

وعلق مدير عام المياه بمحافظة جدة المهندس محمد بن أحمد الزهراني؛ على مخالفات صهاريج المياه، وتكسر طبقة الأسفلت، بقوله إن في أكثر الطرق ربما تكون هناك أسباب أخرى لا تعود إلى الخدمة التي تقدمها المحطة التي لم يلبث على تشغيلها إلا بضعة أشهر، خاصة أن الطلب على الصهاريج من تلك المحطة محدود جداً لا سيما بعد تحسن إمدادات المياه لأحياء جدة بعد تنفيذ برنامج تحسين ضخ المياه للأحياء الذي استفاد منه أكثر من (80) حياً.

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