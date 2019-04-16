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صحة الشرقية تضبط مواطناً يدعي علاج «عصب الأبهر» و«عرق النسا»
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تواصل – الدمام:

تمكَّنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية ممثلةً بإدارة الالتزام، مساء السبت الماضي، من ضبط مواطن حضر من خارج مدينة الدمام يدَّعي أنه يمارس الطب البديل، وذلك بمشاركة جهات أمنية مختصة.

وكانت وزارة الصحة قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بأن هناك رجلاً يدَّعي ممارسة أعمال الطب البديل، وعلى الفور وجَّه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مدير إدارة الالتزام بصحة الشرقية بمتابعة وإجراء التنسيق اللازم للتعامل مع المدَّعي.

وادَّعى المتهم عبر رسائل “واتساب” بأنه يعالج الانزلاقات، والأبهر، والتهاب الأعصاب، وعصب الأبهر (الغولنج)، إضافة إلى أنه يدَّعي معالجة عرق النسا.

وعُثِر أثناء المداهمة على كمية من الأدوات يستخدمها المدَّعي لعلاج المرضى. وعلى إثره تم تحريز المضبوطات، وأعدَّ الفريق المشترك بالمداهمة محضراً بذلك، وأحال القضية إلى الجهة القضائية بحكم الاختصاص.

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