الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بعد انتشارها.. «أمانة المدينة»: الجنادب ستختفي خلال أسابيع بفعل الحر

بعد انتشارها.. «أمانة المدينة»: الجنادب ستختفي خلال أسابيع بفعل الحر

بشرى سارة من «الصندوق العقاري» لـ 84 ألف مواطن

بشرى سارة من «الصندوق العقاري» لـ 84 ألف مواطن

بالفيديو.. «المياه الوطنية» تكشف حقيقة إيقاف خدمات المتعثرين في السداد

بالفيديو.. «المياه الوطنية» تكشف حقيقة إيقاف خدمات المتعثرين في السداد

بعد إقرارها من «مجلس الوزراء».. تعرّف على تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام

بعد إقرارها من «مجلس الوزراء».. تعرّف على تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام

النفط يتراجع إلى 71 دولاراً بسبب المخزون الأمريكي

النفط يتراجع إلى 71 دولاراً بسبب المخزون الأمريكي
0

تواصل – وكالات:

تراجع خام برنت إلى حوالي 71 دولاراً للبرميل، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط توقعات تنامي المخزونات الأمريكية والقلق على مدى استعداد روسيا لمواصلة الالتزام بتخفيضات المعروض التي تقودها أوبك.

ويتوقع المحللون في المتوسط، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، فيما ستكون الزيادة الرابعة على التوالي. وسيصدر أول تقارير المخزونات للأسبوع الحالي مساء اليوم عن معهد البترول الأمريكي.

وقال كبير محللي السوق لدى “تي.اف غلوبال ماركتس” في لندن نعيم أسلم: “رأينا بالفعل تلك المخزونات ترتفع في تقرير الأسبوع الماضي، بيانات ارتفاع المخزون أثارت أسئلة كثيرة لدى المستثمرين، لا أحد يريد رؤية تخمة المعروض النفطي ثانية”.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 12 سنتاً إلى 71.06 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6 سنتات إلى 63.46 دولار.

وبعد أن دفعت تخفيضات المعروض بقيادة أوبك برنت للارتفاع أكثر من 30% هذا العام، لم تتجاوز المكاسب المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يُضعف الطلب على الوقود.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أسعار «النفط »ترتفع قرب أعلى مستوى في 5 أشهر

أسعار «النفط »ترتفع قرب أعلى مستوى في 5 أشهر

«الفالح»: اجتماع لبحث خفض إنتاج «النفط» في هذا الموعد

«الفالح»: اجتماع لبحث خفض إنتاج «النفط» في هذا الموعد

أسعار خام برنت فوق 69 دولاراً للمرة الأولى في 2019

أسعار خام برنت فوق 69 دولاراً للمرة الأولى في 2019

«رويترز»: ارتفاع أسعار النفط مع تقدم محادثات التجارة الصينية الأمريكية

«رويترز»: ارتفاع أسعار النفط مع تقدم محادثات التجارة الصينية الأمريكية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد
توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد
هدايا الألم
مقالات

هدايا الألم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>