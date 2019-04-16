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إتلاف نصف طن «معسل» بجدة

إتلاف نصف طن «معسل» بجدة
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تواصل – جدة:

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة في إطار جهودها للحد من انتشار آفة التبغ في المجتمع وتوعيتهم بمضار التدخين وخطورته، 44 جولة تفتيشية ورقابية شملت 132 محلا لبيع التبغ ومشتقاته خلال الفترة من منتصف رجب وحتى الرابع من شعبان الجاري.

وتم خلال الحملة إتلاف (509) كيلو من المعسل مجهول المصدر، وتحرير (66) تعهدا لإزالة المخالفات، فيما بلغ عدد المخالفات المحررة (45) مخالفة تنوعت ما بين بيع المعسل بأقل من 500 جرام، وإعادة تصنيع المعسل، والمدواخ والمعسلات الإلكترونية ونكهاتها، وعرض منتجات التبغ خلف البائع والكاشير، إلى جانب عدم وجود لوحات تحذيرية ولوحات بيع التبغ لأقل من 18 سنة، وبيع الجراك بالكيلو، وبيع الشمة والتنباك وغيرها من المخالفات.

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ مدير برنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة بصحة جدة الدكتورة نجاة قاري أن الحملة مستمرة على منافذ البيع للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التدخين، مشيرة إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن مخالفات التبغ عن طريق الرقمين (937 و940) لحماية المجتمع من الأضرار الناجمة عن التدخين.

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