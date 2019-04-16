بالفيديو.. محافظ الجمارك يكشف عن أكثر المنافذ لمحاولات تهريب المخدرات والأسلحة

تواصل – الرياض:

قال محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، إن أكثر المنافذ الجمركية التي تحبَط عبرها محاولات تهريب المخدرات والأسلحة إلى المملكة هي المنافذ الشمالية.

وكشف الحقباني خلال برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” أن أكثر ما يصل الجمارك هي المخدرات وليست الأسلحة، لافتاً إلى أنه وصل الجمارك نحو 132 مليون حبة كبتاجون.

وأضاف الحقباني أن أكثر المنافذ دخولاً للمخدرات هي المنافذ الشمالية، ومنها “ضباء، حالة عمار، الدرة، الحديثة”.

وحول تطوير المنافذ البرية قال الحقباني إن هناك خطة تطويرية، تستهدف تحويلها جميعاً إلى منافذ نموذجية خلال خمس سنوات.