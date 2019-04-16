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بالصور.. ولي العهد يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

بالصور.. ولي العهد يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال العسكري، والجهود المشتركة المبذولة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف ، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة.

فيما حضر من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية .

 

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