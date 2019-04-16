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«واتساب» يعتزم التخلص من مشكلة مزعجة للمستخدمين.. خاصية جديدة

«واتساب» يعتزم التخلص من مشكلة مزعجة للمستخدمين.. خاصية جديدة
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تواصل – فريق التحرير:

يخطط  “واتساب”،  التطبيق المملوك لـ”فيسبوك”، لإضافة خاصية جديدة سيتمكن المستخدمون بواسطتها من التخلص من مشكلة مزعجة.

وبحسب موقع “وابيتا إنفو”، فإن “واتساب” ستتيح للمستخدمين إخفاء المحادثات غير المرغوب فيها حتى لو أرسل الغير رسالة جديدة عبر هذه المحادثات.

وعندما يريد شخص ما تجاهل محادثة بعينها، يمكن عودتها بسهولة لو أرسل الآخر رسالة عبر تلك المحادثة، وهو ما يزعج البعض.

وسوف تكون الخاصية الجديدة متاحة على “واتساب” لجميع المستخدمين عبر القيام ببعض الخطوات، حيث يجب الدخول إلى الإعدادات ثم الضغط على خاصية “تجاهل المحادثات التي تم أرشفتها”.

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