تدشين «ضاحية الجوهرة» في جدة.. و40 ألف أسرة استفادت من «سكني»

تواصل – واس:

دشّن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم, ضاحية الجوهرة السكنية (أحد مشاريع سكني الكبرى) التي تقع شمال مدينة جدة بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتبلغ مساحتها مليوني متر مربع، وتوفر أكثر من 7200 وحدة سكنية، كما رعى معاليه انطلاق ملتقى سكني ربع السنوي الذي شهد الإعلان عن إجمالي أعداد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج، حيث تمكنت أربعون ألف أسرة من الاستفادة من تلك الخيارات خلال الربع الأول من هذا العام.

وأوضح برنامج “سكني” في بيان صحفي اليوم, أن 14,232 أسرة من المسجّلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج خلال شهر مارس الماضي، بينهم 7,257 أسرة سكنت منازلها فعلياً، ليصل بذلك إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري إلى 40,237 أسرة في مختلف مناطق المملكة.

وأعلن البرنامج أنه يمكن الاطلاع على أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa أو زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج التي تتيح كذلك جميع تفاصيل الخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، وتمويل القرض القائم، حيث يستفيد المواطنون من قرض مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن دخلهم الشهري أقل من 14 ألف ريال، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تتضمّن حجز مخططات الأراضي المجانية، ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.

وأكّد “سكني” أن هذا العدد من المستفيدين يأتي امتدادًا لما أعلن عنه البرنامج سابقًا، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر التي استفادت خلال العام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة، وفي شهري يناير وفبراير الماضيين استفادت 26,005 أسرة، فيما يتواصل إعلان المزيد من المستفيدين ضمن برنامج “سكني” بشكل شهري، كما يواصل البرنامج تسليم الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، والأراضي المجانية.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن “سكني” يواصل تقديم خِدْماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشيًا مع برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، مضيفًا أنه ضمن جهود “سكني” لتوفير خيارات سكنية مناسبة بدأ البرنامج في تنفيذ 46 مشروعًا سكنيًا جديدًا بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وتوفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في مختلف المناطق، التي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية.

وشدد السويلم على أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (199090)، وإيجاد الحلول المناسبة للمواطنين، إلى جانب الاطلاع على جميع تفاصيل الخيارات السكنية، والحلول التمويلية وحالات تحديث المشاريع من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني”.