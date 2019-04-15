بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

تواصل – فريق التحرير:

زفت وزارة الإسكان بشرى سارة للمستفيدين من برنامج سكني والمسجلين في قوائم الوزارة والصندوق العقاري.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “نُبارك لـ14.232 من أهالينا المسجلين في قوائم وزارة الإسكان والصندوق العقاري الذين استفادوا من خيارات سكني خلال شهر مارس الماضي”.

ومن جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان إن “أكثر من 40 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها برنامجسكنيخلال الربع الأول من هذا العام”.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على بيانات المستفيدين من خلال (الرابط).