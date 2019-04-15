«العمل» تُطلق مبادرة «الأولوية لهم».. تعرف على المستفيدين منها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة الأولوية لهم ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها مؤخراً تحت شعار (بناء وتمكين)، وتهدف إلى تيسير المراجعات وإجراء المعاملات اليومية وتخفيف المشقة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وهم كبار السن ومن لديه إعاقة والمرأة الحامل ومِن لديها طفل رضيع في مختلف الجهات الحكومية وقطاع الخدمات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز صورة المملكة الريادية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم، وتحسين نمط الحياة المعيشية لهم من خلال تسهيل وتيسير وتذليل التحديات التي قد تواجههم.

وأكدت الوزارة أن الوصول للأثر المتوقع وتحقيق الأهداف المنشودة لهذه المبادرة سوف تتحقق من خلال توحيد الجهود مع القطاعات المعنية والذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة لنصل جميعاً إلى مجتمع يسر وشامل للجميع.