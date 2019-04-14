الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

هل يزيد دعم «حساب المواطن» بعد ارتفاع البنزين؟.. توضيح رسمي

هل يزيد دعم «حساب المواطن» بعد ارتفاع البنزين؟.. توضيح رسمي

وفاة وإصابة 3 رجال أمن إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش بحائل

وفاة وإصابة 3 رجال أمن إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش بحائل

«الحصيني»: إذا رأيتم هذه «السحابة» فسارعوا بالاحتماء بأقرب مظلة (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

نصح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، باتخاذ الإجراءات الوقائية في حالة التقلبات الجوية، خاصة أثناء هطول الأمطار وتساقط حبات البرد.

وتوقع الحصيني سُحباً أقرب إلى أن تكون قوية – بإذن الله – ومعها حبات بَرَد خلال الأيام المقبلة، كما توقع استمرار تساقط حبات البَرَد مع هطولات الأمطار وجريان السيول إلى منتصف شهر رمضان – بإذن الله -.

وأضاف خلال حديثه مع برنامج “يا هلا”: “إذا شاهدت سحابة، ألوانها مختلفة: (زرقاء، حمراء، سوداء)، فسارع بالاحتماء إلى أقرب مظلة وسقف وموقف أو كراج، واركن سيارتك تحته”.

وتابع: “أما في حالة إذا فوجئ الإنسان بتساقط البَرَد فلديه طريقتان: إما أن يتجه إلى إحدى المظلات القريبة أو محطات البنزين، أو أي شيء يحميك من البَرَد. والثانية في حال اضطر للبقاء في السيارة فعلى الإنسان جعل الزجاج الخلفي عكس السحابة الممطرة؛ لأن الزجاج الخلفي للسيارة في الغالب أقوى من الأمامي”.

وأشار إلى أنه من المهم جدّاً على الجميع متابعة توجيهات الدفاع المدني، ومتابعة أحوال الطقس من الخبراء، والحرص على متابعة إرشادات وسائل الإعلام التي تبثها مع ظهور هذه الحالات الجوية”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

توقعات طقس الاثنين.. سحب رعدية ممطرة ورياح وغبار على 8 مناطق

توقعات طقس الاثنين.. سحب رعدية ممطرة ورياح وغبار على 8 مناطق

«كراني» يتوقع: لا مكان للبرودة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

«كراني» يتوقع: لا مكان للبرودة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وتبوك

«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وتبوك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل
تقارير وحوارات

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل

المزيد
تعلمت من مريم بنت عمران!
مقالات

تعلمت من مريم بنت عمران!

المزيد
الطوفان القادم (5)
مقالات

الطوفان القادم (5)

المزيد
البلوك نعمة !
تدوينات حرة

البلوك نعمة !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>