«الحصيني»: إذا رأيتم هذه «السحابة» فسارعوا بالاحتماء بأقرب مظلة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نصح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، باتخاذ الإجراءات الوقائية في حالة التقلبات الجوية، خاصة أثناء هطول الأمطار وتساقط حبات البرد.

وتوقع الحصيني سُحباً أقرب إلى أن تكون قوية – بإذن الله – ومعها حبات بَرَد خلال الأيام المقبلة، كما توقع استمرار تساقط حبات البَرَد مع هطولات الأمطار وجريان السيول إلى منتصف شهر رمضان – بإذن الله -.

وأضاف خلال حديثه مع برنامج “يا هلا”: “إذا شاهدت سحابة، ألوانها مختلفة: (زرقاء، حمراء، سوداء)، فسارع بالاحتماء إلى أقرب مظلة وسقف وموقف أو كراج، واركن سيارتك تحته”.

وتابع: “أما في حالة إذا فوجئ الإنسان بتساقط البَرَد فلديه طريقتان: إما أن يتجه إلى إحدى المظلات القريبة أو محطات البنزين، أو أي شيء يحميك من البَرَد. والثانية في حال اضطر للبقاء في السيارة فعلى الإنسان جعل الزجاج الخلفي عكس السحابة الممطرة؛ لأن الزجاج الخلفي للسيارة في الغالب أقوى من الأمامي”.

وأشار إلى أنه من المهم جدّاً على الجميع متابعة توجيهات الدفاع المدني، ومتابعة أحوال الطقس من الخبراء، والحرص على متابعة إرشادات وسائل الإعلام التي تبثها مع ظهور هذه الحالات الجوية”.