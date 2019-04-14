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«الغذاء والدواء» تحذِّر من استهلاك مياه «عيون الجنوب».. لهذا السبب

«الغذاء والدواء» تحذِّر من استهلاك مياه «عيون الجنوب».. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه عيون الجنوب ذات الأحجام (4 جالونات و5 جالونات و15 لتراً) التي ينتجها مصنع مياه عيون الجنوب في أحد المسارحة بمنطقة جازان؛ وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ(10 أجزاء في البليون).

وأشارت الهيئة، إلى أن نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه عيون الجنوب ذات الأحجام (4 جالونات و5 جالونات و15 لتراً) المنتجة من مصنع مياه عيون الجنوب بأحد المسارحة في منطقة جازان أظهرت، تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

ونصحت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك تلك المنتجات والتخلُّص مما لديهم منها، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط إنتاج تلك العبوات، حتى يلتزم المصنع بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.

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