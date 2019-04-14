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الجيش اليمني يُطهِّر المناطق المحررة من ألغام الحوثيين

الجيش اليمني يُطهِّر المناطق المحررة من ألغام الحوثيين
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تواصل – واس:

شرعت فرق هندسية تابعة للجيش اليمني، في تنفيذ حملة واسعة لنزع الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني إن الفرق نجحت في تطهير مزارع عدة من الألغام والعبوات الناسفة في مديرية التحيتا بعد إجراء عملية مسح ميداني في عدد من المزارع هناك.

وزرعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في المناطق التي تخضع لسيطرتها، تسببت في سقوط المئات من الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.

 

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