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تنبيه جديد من «الدفاع المدني» لأهالي «المنطقة الشرقية»

تنبيه جديد من «الدفاع المدني» لأهالي «المنطقة الشرقية»
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تواصل – واس:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المواطنين والقيمين إلى الحيطة، بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار التقلبات الجوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول على مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي بمدني الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني, أنه بناءً على ما ورد من ” الأرصاد ” فإن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس الجمعة ستستمر للساعة الثامنة صباحاً من يوم غد الأحد على مدينة الدمام ، ومحافظات الظهران ، والإحساء ، وحفر الباطن، والقيصومة، والجبيل والخفجي، مشيراً إلى أن مراكز القيادة والتحكم والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لم يتلق بلاغات منذ ورود التنبيه ولله الحمد.

وبين المقدم الشهراني أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وكامل إداراتها بالمحافظات قد استعدت بخطة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بمشاركة الجهات ذات العلاقة وفق مهام ومسؤوليات هذه الجهات، التي حددها نظام الدفاع المدني.

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