وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«الخطوط السعودية».. تعرف على الشروط

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الخطوط السعودية، توافر وظائف شاغرة بقسم المالية لحملة البكالوريوس، تحت مسمى محاسب.

ودعت الخطوط السعودية، في بيان، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حاملي واحدة أو أكثر من شهادات “CPA ،CIA ،CISA ،ACA ،CMA ،SOCPA”، والراغبين بالترشح للوظيفة، إرسال طلبات التقديم.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المحاسبة.

ومن الشروط أيضا أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار قياس (STEP) للغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 47، مع تقديم معادلة الشهادة العلمية من قبل وزارة التعليم؛ إذا كان حاصلًا عليها من خارج المملكة، ويتم التقدم للوظيفة من خلال الرابط بالضغط هنا.