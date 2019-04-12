الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«ضحية حفرة القار» في دومة الجندل يكشف تفاصيل الحادث

«ضحية حفرة القار» في دومة الجندل يكشف تفاصيل الحادث

تقرير رسمي يكشف عن مفاجأة بشأن المدارس الحكومية والأهلية

تقرير رسمي يكشف عن مفاجأة بشأن المدارس الحكومية والأهلية

«الشؤون الإسلامية» توضح حقيقة منع نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت

«الشؤون الإسلامية» توضح حقيقة منع نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت

«الحج» توجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

«الحج» توجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

واقعة صادمة.. مواطن يروي كيف ساهم في مقتل طفله دون قصد

واقعة صادمة.. مواطن يروي كيف ساهم في مقتل طفله دون قصد
0

تواصل – فريق التحرير:

روى مواطن قصة وفاة ابنه وكيف ساهم في إنهاء حياته دون قصد، لافتا إلى أن إدمان نجله للألعاب الإلكترونية تسبب في قتله لنفسه وتحويل حياتهم إلى ألم ومعاناة بعد رحيله.

وقال سعد الأحمري، إن ابنه عبدالرحمن طلب منه في أحد الأيام شراء “بلاي ستيشن”؛ ليقضي عليه وقت فراغه، وعقب شهرين من شراء جهاز الألعاب الإلكترونية، لاحظ شعف وانسجام نجله مع الألعاب بشكل مثير للدهشة.

وتابع الأب، لبرنامج “ما لم تر” المذاع عبر فضائية mbc، أن ابنه عبدالرحمن كان يستمر في اللعب بشكل متواصل من بداية ساعات المساء وحتى الفجر، وانتابته خلال تلك الفترة بعض الصفات، مثل عدم الرد على نداءات والدته بسبب انهماكه في اللعب المتواصل، وفي إحدى المرات دخلت والدته حجرة الطفل لتجده متوفيًّا في أحد أركان الغرفة بعد أن ربط نفسه بحبل الستارة.

يذكر أن حادثة وفاة الطفل عبدالرحمن الأحمري (13 عامًا) وقعت في يونيو 2018، وقال والده: إن ابنه يدرس في المرحلة المتوسطة في مدينة سلطان بأبها، مشيرًا إلى أنه لم يكن يملك جوالا خاصا به، وكان يكتفي باستخدام جهاز كمبيوتر العائلة.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تكررت حوادث وفاة الأطفال بسبب تلك الألعاب التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة عبر الهواتف الذكية، ما دعا الخبراء يحذرون مرارا وتكرارا من خطورتها على الأطفال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عسير.. تفاصيل إنقاذ مواطن من الغرق بـ«شاطئ النهود»

عسير.. تفاصيل إنقاذ مواطن من الغرق بـ«شاطئ النهود»

بالقوة الجبرية.. ضبط مواطن يُهرب عمالة في الطريق إلى جدة (صور)

بالقوة الجبرية.. ضبط مواطن يُهرب عمالة في الطريق إلى جدة (صور)

موقف إنساني مؤثر.. مواطن ينقذ كلبين جرفتهما سيول رماح (فيديو وصور)

موقف إنساني مؤثر.. مواطن ينقذ كلبين جرفتهما سيول رماح (فيديو وصور)

صحة المدينة تكشف عن الإجراءات المُتخدة بعد وفاة ممرضة وجنينها بخطأ طبي

صحة المدينة تكشف عن الإجراءات المُتخدة بعد وفاة ممرضة وجنينها بخطأ طبي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم (5)
مقالات

الطوفان القادم (5)

المزيد
البلوك نعمة !
تدوينات حرة

البلوك نعمة !

المزيد
عوائلنا والمناسبات
مقالات

عوائلنا والمناسبات

المزيد
قارب النجاة
تدوينات حرة

قارب النجاة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>