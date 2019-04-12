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«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية وجريان للسيول في هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للھیئة العامة للأرصاد، إلى استمرار ھطول الأمطار الرعدية في مناطق الرياض ومكة والشرقیة والقصیم الیوم الجمعة.

وأوضح النظام أن منطقة الرياض وتحديداً محافظات الدوادمي وعفیف والخرج والأفلاج والمجمعة سیستمر فیھا ھطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار حتى التاسعة من مساء الیوم.

وأشار إلى أن مناطق القصیم والحدود الشمالیة، إلى جانب المنطقة الشرقیة وخاصة الأحساء والدمام والظھران وحفر الباطن والخفجي سیستمر فیھا ھطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثیرة للأتربة حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

وتابع الإنذار المبكر أن أجزاء من منطقة مكة المكرمة سیتواصل فیھا ھطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثیرة للأتربة، والتي قد تؤدي إلى جريان السیول حتى الساعة التاسعة مساء.

ولفت إلى أن منطقة نجران وخاصة شرورة والخرخیر والأجزاء المجاورة لھا سیستمر فیھا نشاط الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقیة حتى العاشرة صباحاً.

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