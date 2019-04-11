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عسير.. تفاصيل إنقاذ مواطن من الغرق بـ«شاطئ النهود»

عسير.. تفاصيل إنقاذ مواطن من الغرق بـ«شاطئ النهود»
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تواصل – واس:

تمكَّنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع القحمة، بمنطقة عسير، مساء اليوم الخميس، من إنقاذ مواطن من الغرق بشاطئ النهود.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن فرق البحث والإنقاذ بمركز البرك لاحظت تعرض شخص للغرق بشاطئ النهود، وفي حينه قام أفراد البحث والإنقاذ بإخراجه وإسعافه ونقله بواسطة إسعاف حرس الحدود لمستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب الرائد المطيري، بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) عند الضرورة لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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