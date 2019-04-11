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السعودية للكهرباء توضح آلية سداد وتقسيط المديونية للمشتركين

السعودية للكهرباء توضح آلية سداد وتقسيط المديونية للمشتركين
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تواصل – جازان:

أوضح رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء، المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلولي، في رده على سؤال من أحد المشتركين بخصوص طريقة سداد المديونية من فواتير الكهرباء، أن الشركة أتاحت لمشتركيها سداد نصف قيمة المديونية كحد أدنى.

وأضاف السلولي أن ذلك يتم من خلال أجهزة الصراف الآلي، أو من خلال القنوات الإلكترونية للبنوك للتيسير على المواطنين والمشتركين.

وتابع السلولي خلال قيامه بزيارة تفقدية لمنطقة جازان أمس، في رده على استفسار أنه بإمكان المشترك تقسيط المديونيات المتعثرة لمدد متفاوتة أنه يمكن ذلك متى ما انطبقت الشروط.

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