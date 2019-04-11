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«سكني» يُسلّم 2076 قطعة أرض مجانية خلال الشهر الماضي

«سكني» يُسلّم 2076 قطعة أرض مجانية خلال الشهر الماضي
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تواصل – الرياض:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان أنه تم تسليم 2076 قطعة أرض مجانية خلال شهر مارس الماضي، بمختلف المناطق، ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم الخميس أن التسليم شمل 383 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 164 أرض في منطقة مكة المكرمة، و529 مواطناً تسلم أرضه المجانية في منطقة نجران.

وفي منطقة الحدود الشمالية تم تسليم 95 قطعة أرض، و22 قطعة أرض في عسير، و53 قطعة أرض في منطقة القصيم، كذلك سلمت وزارة الإسكان 72 قطعة أرض سكنية في منطقة الباحة، و117 قطعة أرض في المنطقة الشرقية.

كما تسلم 16 مواطناً في منطقة تبوك أراضي مجانية، و11 مواطناً في الجوف، أما منطقة المدينة المنورة فلقد بلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 180 قطعة أرض، مقابل 202 قطعة أرض في جازان، و232 قطعة أرض في منطقة حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة.

مبيناً أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن تخصيصه لـ50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصبح مجموع الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج (207.296 قطعة أرض مجانية) تشمل جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، حيث تتواصل عمليات التسليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأضاف: “يعتبر خيار الحصول على أرض مجانية أحد الخيارات التي يقدمها برنامج “سكني” لمستفيديه، حيث تم تنويع الخيارات بما يلبي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني.

لافتاً إلى أن هذه الخيارات تشمل أيضاً الحصول على فيلا جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء في مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على القرض العقاري المدعوم لشرا ء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراضي، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم.

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