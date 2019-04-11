الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

معلومات جديدة من أوغندا.. سبب وفاة «مذكر السبيعي» وكيف عُثر على الجثمان؟

معلومات جديدة من أوغندا.. سبب وفاة «مذكر السبيعي» وكيف عُثر على الجثمان؟

شرطة مكة تكشف حقيقة السطو المسلح على بنك الرياض

شرطة مكة تكشف حقيقة السطو المسلح على بنك الرياض

وفاة طالبة ابتدائي دهساً تحت عجلات مركبة في «عسيلة مكة»

وفاة طالبة ابتدائي دهساً تحت عجلات مركبة في «عسيلة مكة»

عائلة خاشقجي تصدر بياناً بشأن «التسوية المزعومة»

عائلة خاشقجي تصدر بياناً بشأن «التسوية المزعومة»

المملكة تتسلم الدفعة الأولى من أنظمة المدفعية الروسية

المملكة تتسلم الدفعة الأولى من أنظمة المدفعية الروسية
0

تواصل – فريق التحرير:

تسلمت المملكة الدفعة الأولى من أنظمة المدفعية الصاروخية الروسية الثقيلة «سولنتسيبيوك»، وفقاً لما ذكره مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي لوكالة «سبوتنيك» الإعلامية أمس (الأربعاء)، وذلك ضمن عقد تم توقيعه في 2017 لتوريد هذه الأنظمة إلى السعودية.

وأشارت دائرة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية إلى أن روسيا والسعودية اتفقتا في وقت سابق على توريد أنظمة «كورنيت أي أم» الصاروخية المضادة للدبابات، وأنظمة «سولنتسيبيوك» المدفعية الثقيلة، إضافة إلى قاذفات الهاون «أ غي إس-30» ورشاشات كلاشينكوف «أ كا-103».

فيما صممت منظومة المدفعية الثقيلة «سولنتسيبيوك» عام 2001 على قاعدة دبابة «تو-72» لضمان الدعم العسكري لوحدات الدبابات والمشاة الآلية وإصابة المركبات المدرعة للعدو، ويزود هذا النظام بمنصة إطلاق حديثة ونظام التوجيه الآلي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الطيران المدني: مساعٍ لتحويل مطارات المملكة إلى «مدن ذكية»

الطيران المدني: مساعٍ لتحويل مطارات المملكة إلى «مدن ذكية»

تفاهم بين المملكة والإمارات لتطوير منظومة التعليم الرقمية

تفاهم بين المملكة والإمارات لتطوير منظومة التعليم الرقمية

«الإحصاء»: 31 ألف سائق غادروا المملكة خلال 3 أشهر

«الإحصاء»: 31 ألف سائق غادروا المملكة خلال 3 أشهر

وزير الطاقة: المملكة ستُصدر الغاز للعالم خلال 5 أعوام

وزير الطاقة: المملكة ستُصدر الغاز للعالم خلال 5 أعوام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قارب النجاة
تدوينات حرة

قارب النجاة

المزيد
صراع حضارات أم صراع قيم؟
تدوينات حرة

صراع حضارات أم صراع قيم؟

المزيد
يقينيات مجتمعية
مقالات

يقينيات مجتمعية

المزيد
تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>