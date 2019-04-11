الطيران المدني: مساعٍ لتحويل مطارات المملكة إلى «مدن ذكية»

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أكد مدير عام نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس طلال الشافعي، أن إدارة قطاع المطارات بالهيئة تسعى إلى توفير نظم المعلومات الجغرافية في كافة المطارات تحقيقاً لرؤية 2030 كما تسعى إلى التحول لمفهوم المطارات الذكية من خلال هذه النظم.

وقال الشافعي خلال مشاركته أمس في الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية والمعرض المصاحب والذي يقام في فندق الشيراتون بمدينة الدمام، أن الهدف من ذلك توفير المعلومات الدقيقة والحديثة لمتخذ القرار وكذلك المسافر من خلال خدمات وتطبيقات الهواتف، إضافة إلى تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية متقدمة.

وأشار إلى أن قطاع المطارات يسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الناقلات الجوية وتحقيق الاستثمار التجاري الأمثل لمرافق المطارات في إطار هدف الهيئة المتمثل في تحقيق التمويل الذاتي.