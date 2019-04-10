بالفيديو.. أمير مكة يصفّق بحرارة لشاب ألقى كلمة ارتجالية

تواصل – فريق التحرير:

نشر المعلق ماهر المصطفى، مقطع فيديو وهو يلقي مقدمة ارتجالية في مؤتمر مبادرات وزارة الحج والعمرة، أمام أمير مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل.

وظهر “المصطفى” في الفيديو وهو يقف بثبات على مسرح المؤتمر، ويلوح بيديه ويلقي المقدمة بصوته “الرخيم”، وبشكل ارتجالي دون أن ينظر لما كُتب أمامه؛ الأمر الذي جذب الحضور ولفت انتباههم.

وبعد انتهاء المعلق ماهر المصطفى من إلقاء مقدمته، رفع أمير مكة خالد الفيصل، يديه وصفّق له بحرارة؛ إعجابًا بأداءه المتميز.

من جانبه، علق “المصطفى” على إعجاب أمير مكة، قائلًا: “أن يصفق لكَ الحضور على ما قدمت فهذا عظيم لكن الأعظم أن تأتي التحية من الأمير خالد الفيصل فهذه شهادة فخر وشرف عظيم من أمير الكلمة ونقطة تحوّل في مسيرتي”.