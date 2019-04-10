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7 أطعمة تغنيك عن شرب الماء طوال اليوم

7 أطعمة تغنيك عن شرب الماء طوال اليوم
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تواصل – وكالات:

تحتوي بعض الأطعمة على نسبة عالية من الماء، تتجاوز بعضها 90% من مكوناتها، والتي تساعد في تلبية حاجة الجسم من السوائل طوال اليوم.

ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، تقريرا لخبراء تغذية يؤكدون أن هناك 6 أطعمة، غنية بالماء ما تمكّنك من الاستغناء عنه خلال 24 ساعة كاملة، ومنها:

الخيار: يحتوي على 97% من الماء، ما يضعه في صدارة الخضروات المشبعة بالماء، ويعمل كمرطب للجسم في حال الشعور بالجفاف، كما أن هضمه سهل.

الطماطم: تتكون من 94% من الماء، ويعد عصيرها واحدا من أفضل المصادر الغذائية المساعدة لوقف نمو الخلايا السرطانية في بطانة الرحم.

الخس: يحتوي على 95% من الماء، ما يروي العطش، علاوة على أنه مصدر لفيتامين (أ) والبوتاسيوم، وبعض المغذيات الأخرى.

البطيخ: تحتوي ثمار البطيخ على نسبة 85% من الماء.

الفجل: يحتوي على نسبة 90% من الماء، وله دور كبير في إذابة الدهون.

الأناناس: يحتوي على 70% من الماء، إضافة إلى 20% سكر، إضافة إلى غناه بالفيتامينات والخمائر المساعدة على الهضم.

الزبادي: يؤكد خبراء الصحة أن الزبادي يمد الجسم بحاجته من الماء والكالسيوم أيضا ولذلك ينصح بتناوله لاسيما للأطفال وكبار السن.

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