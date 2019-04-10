«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية في 3 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للھیئة العامة للأرصاد، إلى تعرض منطقتي الرياض والشرقیة الیوم (الخمیس) لھطول أمطار رعدية.

وقال الإنذار المبكر، في تغريدة عبر “تويتر”، إن منطقة الرياض وتحديداً محافظات الدوادمي والخرج والأفلاج وعفیف والأجزاء المجاورة لھا يتواصل فیھا ھطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقیة حتى التاسعة صباحاً.

وأشار إلى أن تلك الحالة ستشھدھا أيضاً منطقة الحدود الشمالیة وخاصة عرعر ورفحاء وطريف والعويقیلة حتى الخامسة صباحاً.

وتوقع الإنذار المبكر استمرار شبه انعدام الرؤية الأفقیة؛ بسبب الأتربة المثارة حتى السادسة صباحاً في منطقة عسير.